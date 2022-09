Zweistellige Millioneninvestition

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Nottuln braucht mehr Platz, damit der künftige Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann.

Denn die örtlichen Grundschulen, allesamt in Trägerschaft der Kommune, können mit ihren heutigen Raumkapazitäten diesen Rechtsanspruch wohl nicht sicherstellen. Laut Voruntersuchungen der Gemeindeverwaltung besteht der größte Handlungsbedarf an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Daher soll nun darüber beraten werden, ob die Schule am bestehenden Standort modernisiert und vergrößert wird oder ob ein Neubau (Gemeindewiese/Wiese neben der Steverschule) erfolgen soll.