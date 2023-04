Zwischen Hörsaal und Schweinestall

Lukas Laakmann arbeitet auf dem Familienhof in Limbergen mit, wenn er nicht in Dortmund Informatik studiert.

Die Luft ist stickig. Schwefelgeruch beißt in der Nase. Lukas Laakmann beginnt, wie an jedem Samstagmorgen, seinen Rundgang durch die Ställe bei den jungen Ferkeln. Eine Sau hat am Vortag abgeferkelt. Lukas zählt 13 Jungtiere. „Hier muss man leider immer damit rechnen, dass man auch mal ein Totes findet.“ Bei diesem Wurf sind alle wohlauf. Gerade einmal einen Tag alt, tummeln sie sich munter unter der rot leuchtenden Wärmelampe. Zusammen mit ihrer Mutter sind die Ferkel in einer kleinen Abferkelbox. Sechs von diesen etwa zweieinhalb mal zwei Meter großen Gehegen stehen im Stall. Nebenan wartet, hinter dicken Gitterstäben, der mächtige Eber auf seinen nächsten Einsatz.