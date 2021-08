Zwischen Mozart und Freddie Mercury

Nottuln

Junge Musikerinnen und Musiker des Mallet-Ensembles haben am Sonntagnachmittag ihr Publikum begeistert. Unter ihren vorbereiteten Stücken war auch Rossinis „Wilhelm Tell Finale“. Aufgrund der Pandemie musste das Ensemble zwischenzeitlich in reduzierter Zahl im Keller üben.

-ib-