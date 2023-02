Zwischen Nachtigall und Eiskönigin

Lang anhaltender Beifall war nun ein schöner Lohn für die Mitglieder des Projekt-Orchesters von Johannes Sandberger. Rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen in die Alte Amtmannei und erlebten ein Konzertprogramm, dessen inhaltlicher Bogen weit gespannt war.

Hochmotiviert legte das Orchester unter der Leitung von Johannes Sandberger los: Mit frischem Forte erklang „Alla Hornpipe“ aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Gefolgt von dem 1. Satz der Sonate Nr. 3 von Domenico Gallo. Hierbei bewies das Orchester differenziertes Musizieren im Wechsel der Klangfarben und Dynamik. Es folgte das Menuett Nr. 2, ebenfalls aus Händels Wassermusik.

Kuckuck und Nachtigall

In der „Kindersinfonie“ wird der Orchesterklang durch Effekte ergänzt, die Schnarre, Schellen und Becken erzeugen. Zu hören sind auch ein Kuckuck (Sopranino-Blockflöte) und eine Nachtigall. „Bei der Nachtigall handelt es sich um eine bis zur Hälfte mit Wasser gefüllte Tonflöte, die täuschend echt Vogelgezwitscher imitiert“, erklärte Johannes Sandberger. Mehrere Musikschülerinnen von ihm und seiner Kollegin Hildegard Hagemann durften diese Effekte übernehmen.

Im weiteren Verlauf zeigten diese noch sehr jungen Nachwuchsspielerinnen als Mini-Ensemble mit einer kleinen Einlage „My Heart will go on“, was sie bereits auf Geige und Blockflöte können. Im Kon­trast zur heiteren „Kindersinfonie“ wirkte die Pavane von Gabriel Fauré, ein Stück der Romantik, düster und melancholisch.

Zauberhafte Musicalmelodien

Im zweiten Teil ging es dann unterhaltsamer zu: Die zwölfjährige Mathilda Dziewas, die im Programm Blockflöte spielte, zeigte bei „Memory“ von Andrew Lloyd Webber, dass sie auf dem Klavier das Orchester bereits souverän zu begleiten vermag. Bereits im Intro zu „Highland Cathedal“ hauchte die Posaunistin Dana Lange der getragenen Melodie Seele ein.

Flott dirigierte Sandberger „Ein Löffelchen voll Zucker“ aus dem Musicalfilm „Mary Poppins“. Orchester-Neuling Tobi Schöpp­ner (Altsaxofon) übernahm hierbei den Cajon-Part und steigerte damit die Gesamtwirkung. Auch Sandbergers Klavierschülerin Uta Schmitz (16) nahm zum ersten Mal teil. Sie hatte vier Klavier-Parts übernommen und glänzte besonders als Solistin beim Schlussstück „Bridge over troubled water“ von Simon and Garfunkel.

Medley zur Filmmusik „Frozen“

Zuvor musizierte das Orchester ein Medley zur Filmmusik „Frozen“ („Die Eiskönigin“), das durch asymme­trische Rhythmen und ständige Tempowechsel eine besondere Herausforderung darstellte. Sandbergers Geigenschülerinnen Mirta Fredel und Helen Badke zeigten dabei in ihren kleinen Soli einen klangvollen Geigenton mit schönem Vibrato.

Für den lang anhaltenden Applaus bedankte sich das Orchester mit der Wiederholung von „Ein Löffelchen voll Zucker“. Am Ausgang wurde wieder für das Kinderhospiz-Projekt „Königskinder“ gesammelt.

Das Projekt-Orchester wird von der Gemeine Nottuln gefördert.