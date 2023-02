Zwischen Spaß und Risiko

Nach einer coronabedingten Pause ist die „Alko-Quiz-Impro-Show“ wieder da - und kommt am Donnerstag zum Rupert-Neudeck-Gymnasium. Ebenfalls am Donnerstag (9. Februar) findet der Online-Infoabend für Eltern und Bezugspersonen statt.

Nach einer coronabedingten Pause ist die „Alko-Quiz-Impro-Show“ wieder da. Vier Rateteams beantworten dabei mit Unterstützung des Publikums Quizfragen rund um das Thema Alkohol. Zwischen den Quizrunden sorgt die Theatergruppe „Impro 005“ aus Münster wieder für ein unterhaltsames Bühnenprogramm. Das kündigt der Kreis Coesfeld in einer Pressemitteilung an. Die Show gastiert bei ihrer Tour durch das Kreisgebiet am kommenden Donnerstag (9. Februar) um 9.30 Uhr am Rupert-Neudeck-Gymnasium.

Infoabend für Eltern

Ergänzt wird das Event durch einen Informationsabend für Eltern und ein „After-Quiz-Update“ für die Schülerinnen und Schüler. Was es braucht, sei die Akzeptanz der Jugendlichen, damit gesundheits- und verantwortungsbewusste Botschaften überhaupt erst einmal wahrgenommen werden, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises weiter. Genau das leiste die „Alko-Quiz-Impro-Show“: Sie finde eine passende Ansprache und die richtigen Argumente.

„After-Quiz-Update“ nach der Show

„Die Show berücksichtigt unsere gesellschaftliche Realität mit ihrer Ambivalenz von Spaß und Risiko“, erklären die Verantwortlichen. Eine einseitige Betonung der Gefahren des Alkoholkonsums solle vermieden werden, um mehr Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit herzustellen.

Ebenfalls am Donnerstag (9. Februar) findet der Online-Infoabend für Eltern und Bezugspersonen statt. Dessen Ziel sei es, mehr Bewusstsein für den widersprüchlichen Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft zu entwickeln. Auch Fragen zum Thema Alkohol im Erziehungsalltag werden beantwortet und Tipps zur Gesprächsführung mit den eigenen Kindern und mit Jugendlichen gegeben.

Gute Unterhaltung

Einige Wochen nach der Quiz-Show wird für die beteiligten Klassen das „After-Quiz-Update“ angeboten. Während die Show die Aufmerksamkeit durch gute Unterhaltung gewinne, sollen im Update Einstellungen, Verhalten und Erfahrungen der Jugendlichen bezüglich des Alkoholkonsums reflektiert werden, heißt es weiter.

Die „Alko-Quiz-Impro-Show“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Arbeitskreises „Prävention im Kreis Coesfeld“, dem die Jugendämter der Städte Coesfeld, Dülmen sowie des Kreises, die AWO, das Kreisgesundheitsamt und der Caritasverband für den Kreis Coesfeld angehören.

Weitere Infos geben Janina Przybyl vom Kreisjugendamt unter der Rufnummer 0 25 41/18-52 46 und die Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes unter 0 25 94/9 50-41 03.