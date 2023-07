Ein Hauch von Hollywood in Rosendahl

Ein Filmemacher aus Rosendahl will einen Streifen im Stile von „Fast and Furious“ drehen. Dafür hat sich auch ein Team von „Alarm für Cobra 11 “auf den Weg ins Münsterland gemacht. Und jede Menge Schaulustige.

Ralf Moeller jubelt beim Filmdreh in Rosendahl: „Alarm für Cobra 11 kann einpacken.“

Ralf Moeller nimmt das Megafon in die Hand. Mit zwei großen Schritten hastet der Schauspieler der Menschenmenge entgegen, reißt seine Arme in die Luft und ruft aus voller Kehle: „Fahren wir ein Rennen!“ Auf der Stelle brechen die zahlreichen Fans rasanter Autos in Jubel aus. „Alarm für Cobra 11 kann einpacken!“, brüllt Moeller hinterher. Immerhin hat der Schauspieler und „Gladiator“ selbst einst bei der Actionserie mitgespielt. Die ersten Motoren heulen auf. Cut.