Hamsterkäufe und Handgreiflichkeiten am letzten Tag des Tankrabatts

Der Tag danach: Alex Matuszczyk von der Gulf-Tankstelle in Rosendahl-Darfeld erlebte am Mittwoch einen Ansturm wie nie. Am Donnerstag waren die Preise bereits deutlich gestiegen.

Eine Stunde ist Tankwart Alex Matuszczyk am Donnerstagmittag wieder im Dienst, in der Zeit hat noch kein einziger Kunde an der Gulf-Tankstelle in Rosendahl-Darfeld tanken wollen. Das war am Mittwoch, am letzten Tag des auslaufenden Tankrabatts, anders. „Einen solchen Ansturm haben wir noch nie erlebt. Das ging hier im Minutentakt“, schüttelt Matuszczyk mit dem Kopf. Bei im Vergleich deutlich günstigeren Preisen „haben wir vier bis fünf Mal so viel Sprit wie sonst verkauft“, sagt er.