16 Zonen für die Windkraft

In 16 verschiedenen Zonen im gesamten Außenbereich der Gemeinde könnten künftig Bauanträge für Windenergieanlagen gestellt werden. Einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans hat der Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt zugestimmt.

Nach neun Jahren Planungszeit mit zahlreichen gesetzlichen Änderungen sowie neuen Ausführungsbestimmungen ist es jetzt soweit: Die Gemeindeverwaltung hat 16 Bereiche für die Windenergie definiert. Diese sollen in der 21. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) festgeschrieben werden. Am Mittwochabend sprach sich der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität einstimmig für die Änderung aus. Am nächsten Mittwoch (9. März) entscheidet der Rat abschließend über die FNP-Änderung. Die muss dann der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden, wofür die Behörde drei Monate Zeit hat.