19-Jähriger Autofahrer schwer verletzt

Kurz vor Bösensell ist am Dienstag ein 19-jähriger Autofahrer aus Senden mit einem Auto von der L551 abgekommen. Gegen 9.15 Uhr war er in einem Renault Twingo von Appelhülsen kommend in Richtung Bösensell unterwegs, teilt die Polizei mit. Aus unbekannter Ursache geriet er nach rechts auf den Grünstreifen, lenkte entgegen und fuhr nach links in einen Straßengraben. Durch den Aufpralls schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der Löschzug Appelhülsen trennte das Autodach ab, um den Sendener aus dem Auto zu retten. Mit einem Rettungswagen kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Landstraße war während des Einsatzes gesperrt, heißt es in der Polizeimeldung.