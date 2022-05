19-Jähriger fährt frontal gegen einen Baum

Schwer verletzt wurde ein 19-Jähriger aus Senden heute um 6.50 Uhr bei einem Unfall in der Dorfbauerschaft. Die Kreisstraße 4 war deshalb am Montagmorgen über drei Stunden komplett gesperrt.

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Autofahrer aus Senden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um 6.30 Uhr in der Dorfbauerschaft. Der Fahrer war auf der Kreisstraße 4 alleine mit seinem Auto aus Senden in Richtung Amelsbüren unterwegs. Etwa zwei Kilometer hinter dem Ortsausgang kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Eine Zeugin, die den Unfall gemeldet hatte, teilte der Polizei mit, dass er frontal gegen eine große Eiche gefahren sei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem stark verformten Unfallauto. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde das Autodach abgetrennt. Dann brachte der Rettungsdienst der 19-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Straße war stundenlang gesperrt

Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen an dem Unfall nicht beteiligt. Zur Ursache konnte die Polizei noch keine gesicherten Angaben machen. Nach dem Ende der Einsätze des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Senden, die bis 9.20 Uhr mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort war, dauerte die Straßensperrung weiterhin an.

Denn für die Unfallaufnahme war ein spezielles Team der Polizei im Einsatz, das nach der Vermessung der Unfallstelle zur Beweissicherung 3-D-Aufnahmen anfertigte. Die K 4 zwischen Senden und der Kanalbrücke in der Venne war deshalb mehr als dreieinhalb Stunden komplett gesperrt