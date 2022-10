Ausstellung "Kunst-Stücke": 200 Exponate sind zu sehen

Die Ausstellung „Kunst-Stücke“ der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKis) wurde am Freitagabend im Rathaus eröffnet.

Nein, Corona hat sie nicht ausgebremst. Ganz und gar nicht. Trotz der Pandemie blieben die Aktiven der KuKis (Kunst- und Kulturinitiative Senden) schöpferisch und kreativ absolut produktiv. „Wir haben möglich gemacht, was erlaubt war“, betonte Iris Weintz in ihren Begrüßungsworten zur Ausstellungseröffnung der „Kunst-Stücke“ am Freitagabend im Rathaus.