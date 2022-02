214 Sendener gewinnen insgesamt 100.000 Euro

Einer gelben Murmel verdankt eine Frau aus Senden den überraschenden Gewinn von 50.000 Euro in der Deutschen Postcode Lotterie. Noch einmal 50.000 Euro dürfen sich 213 Losbesitzer mit der Postleitzahl 48308 teilen.

Wie die Soziallotterie in einer Pressemitteilung berichtet, spielten Prominente in der neuesten Ausgabe der RTL-Show „Murmel Mania“ wieder an spektakulären Murmelbahnen für gute Zwecke. Wer sich ein Postcode-Los kauft, unterstützt dadurch nicht nur die wohltätigen Projekte, sondern kann auch selbst gewinnen.

Im Falle der Sendenerin Gudrun geschah das so: Eine gelbe Kugel rollte im Finale der TV-Sendung zuerst ins Ziel. Mit dieser Murmel-Farbe waren der Postcode der Frau und damit ihr Los ins Rennen gegangen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, staunte die Gewinnerin nun, als die Glücksboten der Deutschen Postcode Lotterie vor ihrer Haustür standen und ihr einen symbolischen 50.000-Euro-Scheck überreichten. Von diesem Geldsegen wolle sich die 80-Jährige vielleicht ein neues Auto kaufen, denn sie habe „Benzin im Blut“. Definitiv wolle sie den Gewinn auch mit ihrer Familie teilen. Der Postcode 48308 NF bescherte aber nicht nur Gudrun Glück. Weitere 50.000 Euro teilen sich 213 Losbesitzerinnen und Losbesitzer mit der Postleitzahl 48308.

Bei „Murmel Mania“ erspielten die Schauspielerin Chantal Janzen sowie die Reality-TV-Stars Evelyn Burdecki und Detlef Steves insgesamt 50.000 Euro für soziale und grüne Projekte. Die Deutsche Postcode Lotterie stellt die Fördergelder bereit, die an „Ein Herz für Kinder“, Stevies Hundesenioren Hospiz und die YOU Stiftung gehen.

„ Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. “ Gewinnerin Gudrun

An der Lotterie nehmen Losbesitzer mit ihrem „Postcode“ teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.