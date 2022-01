25 Kinder erstmals als Sternsinger unterwegs

Als Sternsinger machten sich 63 Jungen und Mädchen in Bösensell auf den Weg. Eingeteilt in insgesamt 16 Gruppen sammelten sie Spenden für das Kindermissionswerk.

Nach einem Jahr Pause machten sich 63 Jungen und Mädchen in Bösensell auf den Weg, um die Sternsinger-Aktion des Kindermissionswerks unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ zu unterstützen. „Eine besonders gute Resonanz“, freute sich das Organisationsteam, das zudem 25 Kinder begrüßen konnte, die zum ersten Mal dabei waren.

Unterstützung für gemeinnützige Hilfsprojekte

In einem Wortgottesdienst am Samstagmorgen erhielten die Sternsinger den Aussendungssegen von Pfarrer Konrad Wächter. Die Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren teilten sich in insgesamt 16 Gruppen auf, um für die gemeinnützige Arbeit in vielen Hilfsprojekten Spenden zu sammeln.

„Der ungewöhnliche Wochentag überraschte viele Bösenseller, die die Sternsinger in den Jahren zuvor sonntags empfangen hatten. So blieben auch einige Türen verschlossen. Aber an den Türen, die sich öffneten, wurden die Kinder herzlich empfangen“, berichtet das Organisationsteam in einer Pressemitteilung.

Versprechen eingelöst

Eine besondere Gruppe drehte im Sporksfeld die Runde: Vor zwei Jahren hatte Mitorganisatorin Daniela Vedder einigen jugendlichen Mädchen versprochen, sie als Sternträgerin zu begleiten, sollten sie noch einmal mitmachen. In diesem Jahr konnte sie ihr Versprechen einlösen. Gemeinsam mit Antonia Koch, Neele Offermann und Alina Hesselt bildete sie die erfahrenste Zusammensetzung eines C-M-B-Teams in Bösensell.

Das Organisationsteam mit Daniela Vedder, Carmen Hübner, Nikola Große Kintrup, Elke Frandrup, Melanie Rönnebäumer und Heike Timmerhinrich bedankte sich bei allen Eltern und Unterstützern, die ebenfalls ihren Teil zum Erfolg der Aktion beigetragen hätten. Die Kinder, die als Sternsinger teilgenommen haben, werden noch separat zu einem Dankeschönnachmittag eingeladen, der voraussichtlich im Sommer stattfindet.