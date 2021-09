31 Euro Miete für den großen Saal

Bei einem Besuch des „Alten Zollhauses“ verschafften sich die Mitglieder des Sozialausschusses einen Eindruck von der bislang geleisteten Arbeit an dem historischen Gemäuer. In der anschließenden Ausschusssitzung stellte ihnen die Verwaltung den Ansatz für künftige Mietkosten der Räumlichkeiten vor.

Architekt Eckhard Scholz (r.) führte am Dienstag Mitglieder des Sozialausschusses sowie Mitarbeiter der Verwaltung durch das „Alte Zollhaus“ und gab einen Überblick über die bislang geleistete Arbeit an dem alten Gebäude im Sendener Ortskern.

Die Begeisterung ist ihm bei jedem Wort anzumerken. Eckhard Scholz beschreibt nicht nur die bislang geleistete Arbeit am „Alten Zollhaus“, er lebt diese geradezu. Am Dienstag führte der Architekt Mitglieder des Sozialausschusses sowie Mitarbeiter der Verwaltung durch das wohl älteste Gebäude im Sendener Ortskern, das alsbald seiner Aufgabe als „Anlaufstelle für Beratung, Hilfe, Schulung und Weiterbildung“ aufnehmen soll. Im November sollen die ersten Veranstaltungen dort möglich sein, erklärte Bürgermeister Sebastian Täger in der auf die Besichtigung folgenden Ausschusssitzung.