320 Stellungnahmen liegen vor

In Senden wird weiter daran gearbeitet, die Steuerungsgrundlage für den Bau von Windkraftanlagen zu schaffen. Konkret geht es um die Ausgestaltung des Flächennutzungsplans. Dieser soll verhindern, dass überall im Gemeindegebiet, wo die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind, Windkraftanlagen entstehen können. Der Flächennutzungsplan schließt Gebiete aus, die eigentlich grundsätzlich nach Baugesetzbuch mit Windkraftanlagen bebaut werden könnten, teilt die Gemeinde Senden mit.

Einwendungen von Bürgern und Behörden

In einer Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 24. Juni (WN berichteten) haben die Kommunalpolitiker das aktuelle Flächenkonzept für die Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig angenommen. Außerdem haben sie die Verwaltung mit der Durchführung der „zweiten erneuten Offenlage“, also der Beteiligung der Öffentlichkeit beauftragt. In der Zeit vom 5. Juli bis zum 31. August hatten alle Bürger sowie alle öffentlichen Stellen noch einmal die Möglichkeit, Anregungen und Einwendungen zum Flächenszenario abzugeben.

Insgesamt gingen in diesem Zeitraum 103 Stellungnahmen im Rathaus ein; teils per Post, E-Mail oder im Rahmen eines persönlichen Besuchs, so die Gemeinde. Die Mehrheit der Einwendungen (77) stammt aus der Bürgerschaft.

Jede einzelne Erklärung wird geprüft

Die Beschäftigten des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt werden nun alle Einwendungen erfassen und auswerten. Dabei wird zum Teil externe Begleitung eingebunden, etwa wenn es um juristische Fragen geht. Beigeordneter Klaus Stephan macht in der Mitteilung deutlich, dass die Verwaltung während des gesamten Beteiligungsverfahrens Wert auf eine sorgfältige Prüfung legt: „Wir befassen uns mit jeder einzelnen Erklärung. Das ist wichtig und notwendig, nimmt aber mit Blick auf Qualität und Quantität auch Zeit in Anspruch. Die zweite erneute Offenlage war schon der vierte formale Beteiligungsschritt der Öffentlichkeit. Insgesamt haben wir mehr als 320 Stellungnahmen erhalten.“ In welcher politischen Sitzung die Ergebnisse der Auswertung vorgestellt werden, steht derzeit noch nicht fest.

Weitere Infos zum Verfahren sind auf der Homepage der Gemeinde einsehbar.