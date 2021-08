450 Besucher genießen Kultur unter freiem Himmel

Geht doch: Angenehme Abendsonne, eingängige Grooves und chillige Musik von Tread 3.0 und anschließend noch eine amüsante Komödie auf Großleinwand. Was braucht es mehr für einen gelungenen Abend? Tatsächlich hielt sich der Regen am Mittwochabend mal komplett zurück. Verdient hatten das die Veranstalter der „Sendener Sommerbühne“ allemal, ebenso ihre treuen Gäste.

Leider neigen sich nun die erstklassigen Kulturangebote für den Sommer stark dem Ende zu. Jetzt wächst erstmal Gras, zumindest über die Fläche im Cabrio-Gelände, wo Künstlern und Komödianten zwei Monate eine große Bühne zur Verfügung stand. Genau an dieser Stelle platzierte die Filmförderung NRW ihre aufblasbare Riesenleinwand, auf der es nach Sonnenuntergang die „Männer im Wasser“ zu sehen gab. Um sich die kurzweilige Geschichte dieser „Badebuxen-Helden“ nicht entgehen zu lassen, hatten sich dann auch immerhin 450 Besucher unter freiem Himmel eingefunden.

Mit 450 Gästen war der Abend am "Cabrio Bad" sehr gut besucht. Foto: ul

Filmstiftung NRW auf Tour

19 Spielorte steuerte die Filmstiftung NRW mit ihrem beliebten Format „Filmschauplätze NRW“ in diesem Jahr an. „Es war fast eine Bädertour, da die Beteiligten sich überwiegend Corona-bedingt für ihre Freibäder entschieden. Da lässt sich die Besucherzahl am besten kontrollieren und das bietet auch noch andere Vorteile“, schilderte Koordinatorin Anna Fantl aus Düsseldorf. Seit 24 Jahren begleitet die gebürtige Münsterländerin die Filmschauplätze, aber „in diesem Jahr kamen mir zum ersten Mal Gedanken, die Tour wegen des schlechten Wetters abzubrechen“. Sie selber handelte sich unterwegs eine Erkältung ein und freute sich umso mehr, das erste Kino-Open Air bei angenehmen Temperaturen genießen zu können.

Kaum war die Sonne verschwunden, gab es als Einstimmung auf das bevorstehende cineastische Erlebnis zunächst eine kleine poetische Reise vom Euphrat zum Rhein. Der Kurzfilm „Euphrat“ entstand nach einer Idee des Syrers Jabbar Abdullah, der 2011 aus Aleppo floh und in Köln seine neue Heimat fand.

Recht amüsant und äußerst unterhaltsam präsentierten sich die „Männer im Wasser“ – allerdings auf dem Trockendock, sprich: auf Großleinwand. Hier ist es die 17-Jährige Sara, die ein einst erfolgreiches, aber dennoch in die Jahre gekommenes Team von Hockeyhelden im Synchronschwimmen soweit coacht, dass es an der Weltmeisterschaft in Berlin teilnehmen kann. Dabei stellen die Synchronsportler am Ende unter Beweis, dass Freundschaft und Kollegialität einen höheren Stellenwert haben als Medaillen und Pokale ihn je schaffen könnten.

„Ferdinand, der Stier“ ist die letzte Veranstaltung im Rahmen der „Sendener Sommerbühne“. Das Kindertheater findet am Dienstag (17. August), ab 15 Uhr, im Bürgerpark statt. Karten unter www.senden-westfalen.de/ticketing