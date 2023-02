47 Familien warten auf Kita-Platz

Die Kita-Infrastruktur in Senden wurde mehrfach ausgebaut, trotzdem droht eine Betreuungslücke. Bei betroffenen Eltern herrscht Unruhe.

Engpass in der Kinderbetreuung

Die Gemeinde und die Träger haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um in die Betreuungsinfrastruktur – wie hier in Bösensell (Archivbild) zu investieren.

Familienleben hat mit Liebe, Verantwortung und Arbeitsteilung zu tun. Da gehört heutzutage die Betreuung der Kinder dazu. Manche Familie ist darauf dringend angewiesen, weil beide Partner einem Beruf nachgehen – nicht selten eine Konstellation, an der nicht zu rütteln ist. Zumal in Zeiten einer hohen Inflation. Für Unruhe sorgt deshalb die Nachricht des Kreises Coesfeld, dass für zahlreiche Kinder in Senden auf Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2023/24 keine Zusagen erteilt werden können.