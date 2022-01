6512 Euro für das Kindermissionswerk

Im Abschlussgottesdienst wurde das Ergebnis der Sternsinger-Aktion in Ottmarsbocholt und Venne verkündet: 6512,83 Euro können an das Kindermissionswerk weitergeleitet werden.

Zufrieden blickten die Organisatoren auf die Sternsinger-Aktion in Ottmarsbocholt zurück.

Aufgeteilt in 14 Gruppen waren insgesamt 47 Mädchen und Jungen am Freitag teils bis in die Dunkelheit in Ottmarsbocholt, Venne und den umliegenden Bauerschaften unterwegs, um den Segen in alle Haushalte zu bringen und Spenden zu sammeln. Unterstützt wurden sie von vielen engagierten Eltern, die die Kinder begleiteten.

Spenden für Gesundheitsprojekte in Afrika

In der Vorabendmesse am Samstag trafen sich alle Teilnehmer frisch getestet zum Abschlussgottesdienst in der St.-Urban-Kirche wieder. Dort wurde das Sammelergebnis verkündet: 6512,83 Euro können für verschiedene Gesundheitsprojekte in Afrika an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ weitergeleitet werden. Ein großer Teil der gesammelten Süßigkeiten ging an die Tafel in Senden. Anfang März ist ein Dankeschön-Abend geplant.