80-Jähriger starb an Unfallfolgen

Nach einem Verkehrsunfall ist ein 80-jähriger Sendener am Mittwoch seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilt die Polizei jetzt mit. Am 21. August, gegen 17.20 Uhr, befuhr er am Niesweg einen Seitenweg der Stever mit seinem Krankenfahrstuhl. Der Mann hatte einen Schlag in der Lenkung verspürt, sodass der Lenker ausschlug und er einen Abhang zum Gewässer herunter fuhr.

Laut Zeugen begrub der Krankenfahrstuhl den 80-jährigen, lautet die Schilderung der Polizei weiter. Durch Ersthelfer gelang es, ihn zu bergen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Sendener noch ansprechbar. Mit einem Rettungswagen war er vor zehn Tagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nun verstarb.