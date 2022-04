Ab Juni Trauungen im Zollhaus

Bald können sich Brautpaare im Alten Zollhaus das Ja-Wort geben. Ab Juni sind in Sendens ältestem Gebäude standesamtliche Trauungen möglich.

Im Alten Zollhaus können sich Paare ab Juni das Ja-Wort geben. Jeweils am ersten Freitag im Monat sind dort zwei standesamtliche Trauungen möglich.

Nach dem Spieker in Ottmarsbocholt und Haus Ruhr in Bösensell gibt es bald eine dritte Möglichkeit, außerhalb des Rathauses zu heiraten. Brautpaare können sich ab Juni im Alten Zollhaus standesamtlich trauen. Jetzt ist dort auch der Außenbereich schön gestaltet, so dass im Schatten der Magnolie Blütenträume reifen können.

Jeweils am ersten Freitag im Monat stehen zwei Termine für Trauungen im „Blauen Saal“ zur Verfügung – um 13.30 und um 14.30 Uhr. Sofern der Raum nicht für andere Veranstaltungen benötigt wird, kann dort auch am ersten Samstag im Monat geheiratet werden.

Im altem Gebäude heiraten

Das Alte Zollhaus wird durch die gleichnamige Stiftung verwaltet. Neben den Standardgebühren von insgesamt 68 Euro, die für eine Trauung inklusive Heiratsurkunde und Bescheinigungen fällig sind, fallen im Zollhaus zusätzliche Kosten von 120 Euro an. Darin enthalten ist eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro für den Umbau des Raumes, die vollständig an die Stiftung abgeführt wird. Eine Raummiete ist im Zollhaus nicht zulässig, weil die Sanierung öffentlich gefördert wurde. Ebenfalls inbegriffen sind 66 Euro für Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten sowie 14 Euro für den zusätzlichen Aufwand, den das Standesamt dort hat.

Schon jetzt ist das Interesse groß, in Sendens ältestem Gebäude zu heiraten. „Für Juni haben wir bereits zwei Anmeldungen – und auch für die folgenden Monate sind jeweils erste Termine gebucht“, berichtet Rahel Epping. Die Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales der Gemeinde geht davon aus, dass es fürs Standesamt einen coronabedingten Nachholeffekt gibt. Nachdem die Gemeinde 2019 noch 70 Eheschließungen meldete, ging die Zahl 2020 auf 63 und 2021 auf 53 zurück.

Der Spieker in Ottmarsbocholt, wo seit Sommer 2019 geheiratet werden kann, ist bei Hochzeitswilligen ebenfalls beliebt. Dort geben sich jährlich sieben bis acht Paare das Ja-Wort. Eheschließungen im Spieker sind jeden dritten Freitag im Monat um 13.30 Uhr sowie um 14.30 Uhr nach Absprache möglich.

Grundsätzlich können Termine für Hochzeiten erst sechs Monate vorher beim Standesamt gebucht werden – auch mit den besonderen Ortswünschen. Möglich ist das bei Marion Weber, E-Mail: m.weber@)senden-westfalen.de.

Termine für Trauungen im Wasserschloss Haus Ruhr (privat) sind ebenfalls mit der Gemeinde sowie mit Oda von und zur Mühlen, E-Mail: info@)haus-ruhr.de, abzustimmen. Im Standesamt selbst sind Eheschließungen montags bis freitags sowie am ersten Samstag im Monat von 11 bis 14 Uhr möglich.