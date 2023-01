Abfallkalender liegt an ausgewählten Stellen aus

Nicht nur im Rathaus, sondern auch an weiteren Stellen in Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt liegt der Abfallkalender für 2023 aus.

Es sollten Ressourcen geschont und Versandkosten gespart werden, weshalb der Abfallkalender der Gemeinde nicht mehr in gedruckter Form an die Haushalte verteilt wurde. Mit einem Blick ins Internet oder einer Benachrichtigung durch die Senden-App sollte Ersatz geschaffen werden. Soweit der Plan der Verwaltung. Doch dieses Vorgehen stieß auf Kritik. Darauf hat die Gemeinde jetzt reagiert. Für diejenigen, die die Abfallkalender für 2023 in Papierform bevorzugen, liegen gedruckte Exemplare an folgenden Stellen aus:

im Foyer des Rathauses

in der Tourist-Info

in den Apotheken aller Ortsteile

in den Filialen der Volksbank Senden und Ottmarsbocholt

in den Filialen der Sparkasse Senden und Ottmarsbocholt

Auf der Homepage der Gemeinde (www.senden-westfalen.de/abfallkalender) sowie in der Senden-App steht der Kalender zum Download zur Verfügung.