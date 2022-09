Abschied vom Vikar und der Chorleiterin

Zwei mitprägende Stützen haben die Evangelische Kirchengemeinde verlassen: Die langjährige Chorleiterin Johanna Haecker und der Vikar Wolf Tilmann Marek wurden in einem festlichen Gottesdienst verabschiedet.

Seit November 2014 leitete Johanna Haecker den Gemeindechor. Ihre Ausbildung zur Gesangspädagogin und Opernsängerin hatte sie an den Musikhochschulen in Wuppertal/Köln und Mannheim absolviert. Inzwischen arbeitet sie als freischaffende Konzertsängerin, unterrichtet Gesang und Klavier und widmet sich dem Chorgesang, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Auf eigenen Wunsch beendet sie die Chorleitung, weil sie sich beruflich mehr ihren anderen Schwerpunkten zuwenden will.

Während dieser Wechsel überraschend gewesen sei, so habe die Gemeinde seit Beginn des Vikariats von Wolf Tilmann Marek im April 2020 gewusst, dass dessen Zeit in Senden begrenzt sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Als Pfarrer im Probedienst ist er künftig in Gelsenkirchen-Hassel tätig.

Seit mehr als zwei Jahren habe Vikar Marek die pastorale Arbeit in der Gemeinde Senden bereichert, teilt die Evangelische Kirchengemeinde weiter mit. „Er hielt Gottesdienste, war Ansprechpartner in der Seelsorge und bei kirchlichen Amtshandlungen. Er hatte sich in all diesen Bereichen einen festen Platz erworben und ist eigentlich aus der Arbeit nicht wegzudenken.“