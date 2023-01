Abschied von der „Edelstein-Schule“

Große Dankbarkeit und Respekt prägten am Freitagmittag die Verabschiedung von Schulleiter Rainer Leifken. Der Bösenseller wechselt nach 20 Jahren als Rektor der Edith-Stein-Schule in den Ruhestand.

Zum Abschied regnete es am Freitagmittag in der Edith-Stein-Schule Konfetti. Doch nicht nur damit, sondern auch mit vielen fantasievollen Beiträgen auf der Bühne der Mensa sorgten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerkollegium dafür, dass Rainer Leifken bunt und gebührend in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Chef“, „Käpt‘n“ oder einfach „Schulleiter“ – egal, welche Bezeichnung Rednerinnen und Redner wählten: Sie alle drückten den großen Respekt vor der Arbeit, dem Einsatz und der Persönlichkeit des Pädagogen aus Bösensell aus.