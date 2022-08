Abzocke immer öfter und dreister

Foto:

Die Bandbreite an betrügerischen Maschen ist groß. Vor ihnen warnt abermals die Polizei: Es gebe Schockanrufe, falsche Polizisten, falsche Microsoft-Mitarbeiter oder den WhatsApp Betrug.,Bei der ebenfalls aktuellen Masche des angeblichen Europol oder Interpol-Mitarbeiters wählen die Betrüger wahllos Leute an. Durch das sogenannte „Call-ID-Spoofing“ sind die Täter in der Lage, jede beliebige Nummer auf dem Telefon-Display des Angerufenen erscheinen zu lassen.,Wer nicht sofort auflegt und den Anweisungen folgt, ist am Haken. Die Verbrecher setzen die Betroffenen – wie beim Phänomen „Falsche Polizisten“ – mit erfundenen Geschichten unter Druck.,Die Polizei rät: Generell sofort auflegen und auf kein Gespräch einlassen; falls es zu einem persönlichen Kontakt über das Telefon kommt: „Nicht unter Druck setzen lassen.“ Die Beamten appellieren: „Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.“ Aufgrund von Anrufen sollen auf keinen Fall Geldbeträge transferiert werden, so die Polizei.