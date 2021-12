Advents-Impfen geht weiter

Senden/Bösensell

Endspurt beim Advents-Impfen in Senden: Mehrere Angebote gibt es am Samstag und Sonntag (4. Advent) in der Friedenskirche sowie bei Ärzten in Senden und Bösensell. Zudem bietet eine Arztpraxis in Senden bereits am Freitagnachmittag eine Sonderaktion für unter 30-Jährige an. Sie können dort am Freitag (17. Dezember) eine Impfung mit Biontech erhalten.

Von Thomas Fromme