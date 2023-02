Akrobatik und Ausgelassenheit

Prinz Lars I. und Nicole I. (beide Eikelkamp) feierten am Samstagabend in einem gut gefüllten Saal im Gasthaus „Temme“. Nach der Pause der vergangenen Jahre war eine große Freude an dem bunten Karnevalstreiben spürbar.

Oliver Schulte-Sienbeck führte als Moderator durch den Abend. „Wenn ich mal so an eure Session denke: mega“, fasst er zusammen als das Prinzenpaar von K.E.B.-Präsident Werner Gründer den Hausorden erhielt.

Als erster Showact wirbelte „Teenspiration“ mit einem rhythmischen Gardetanz über die Bühne und fachte die Karnevalsstimmung im Saal an. „Wir wollen Danke sagen“, richtete Oliver Schulte-Sienbeck das Wort an das Orga-Team des Kinderkarnevals im Ort. Die Zusammenarbeit der Karnevalsakteure in Bösensell funktioniere gut. So zeigten die für den närrischen Nachwuchs Zuständigen wie bereits am Nachmittag ihre „Mahna mahna“-Interpretation aus Mülltonnen heraus.

„Antonia aus Otti-Botti“ hält Büttenrede

„Antonia aus Otti-Botti“ trat mit einer Büttenrede vor die bunt kostümierten Gäste. Sie sprach über das Leben in einem Dorf, das Gendern, ihre Erlebnisse bei einer Verkehrskontrolle und plauderte aus ihrem Liebesleben. Passend dazu gab „Antonia“ das Lied von Marlene Dietrich „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ zum Besten.

Zackiger wurde es anschließend wieder mit der Darbietung von „B-Motion“: Die erste Garde des SV Bösensell zeigte mit beeindruckend hohem Tempo zu beliebten Partyhits Gardetänze mit akrobatischen Einlagen. Mit diesen sowie auch mit ihrem schauspielerischen Entertainment punktete die Showtanzgruppe „Die Kalinen“. Sie brachten die rasante Geschichte eines Juwelenraubs auf die Bühne, inklusive Ablenkungsmanöver, Verfolgungsjagd und versöhnlichem Schlussbild.

Bevor die Närrinnen und Narren die Tanzfläche stürmten hatte Prinz Lars I. noch das Wort: Er dankte dem Elferrat für die Session und die Unterstützung, vor allem aber galt der Dank auch seiner sichtlich gerührten Prinzessin und Ehefrau Nicole.

„Fresh-up“ für den Bösenseller Karneval

Nach der Pause der vergangenen Jahre war eine große Freude an dem bunten Karnevalstreiben spürbar. Das kurzweiliger gestaltete Programm als „Fresh-up“ für den Bösenseller Karneval kam an und befeuerte die Partystimmung.