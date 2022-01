Aldi-Erweiterung startet mit Abriss

Die Erweiterung und Modernisierung der Aldi-Fiale in Senden ist mit einem Neubau verbunden. Die Verkaufsfläche wächst um 300 Quadratmeter. Bis dahin ist für die Kunden ein Provisorium geplant.

Standort in Senden schließt am 19. Februar

Die Bagger sind bestellt, der Aldi-Abriss ist fest angesetzt: Die Filiale in Senden wird am 19. Februar geschlossen und ab dem 1. März dem Erdboden gleich gemacht. Diesen Terminplan bestätigte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage der WN-Lokalredaktion. Der Rückbau bildet den Auftakt für die Erweiterung und Modernisierung des Discounter-Standortes.