Alle mögen Melanie

Die Quote dürfte so bei 96 Prozent liegen. Melanie Ludwig bestätigt diese Zahl nicht. Sie räumt aber ein, dass sie einen „Großteil“ der Kunden nicht nur kennt, sondern auch ihre Namen. Häufig den Vornamen, fast immer weiß sie auch, wie die Kinder heißen. Und in welche Klasse sie gehen, welche Sportarten sie betreiben und wohin der jüngste Klassenausflug gegangen ist. Welche Patrone in den jeweiligen Schulfüller gehört und welches Geschirr bereits im Schrank schlummert, hat die Fachkraft am Schalter sowieso meist auch schon abgespeichert. Seit genau 25 Jahren ist Melanie Ludwig wohl der gute Geist des ohnehin freundlichen Teams eines Geschäftes, das auch Zugezogene (auf Dauer) von den Vorzügen des Dorflebens überzeugen dürfte.

