Alles dreht sich um den Wind

Es war eine Veranstaltung wie aus dem Bilderbuch: Beim Global Wind Day am Schloss Senden passten die Idee und der Rahmen – und das sonnige Wetter leistete einen weiteren Beitrag zum Gelingen dieses Aktionstages rund um das aktuelle Thema Windenergie. Zahlreiche Ehren- und Hauptamtliche hatten sich dafür kräftig ins Zeug gelegt., Nicht nur im Physik- oder Kunstraum und im Klassenzimmer, sondern am Ende unter freiem Himmel auf der grünen Schlosspark-Wiese haben sich Schülerinnen und Schüler konkret mit der Windkraft und der Energiewende auseinandergesetzt. Das hat ihnen viel Spaß gemacht und bot eine Gelegenheit zum Austausch mit Schülern aus anderen Kreisen und Städten., Auch wenn der Sommerwind nur schwach wehte, so war der Global Wind Day ein starkes Signal – und allerbeste Werbung für den außerschulischen Lernort Schloss Senden