„Alltagswelt und große Gefühle“ im Schloss

Schloss Senden ist am Sonntag (20. März) Etappe einer besonderen Lese-Zeitreise mit Carsten Bender und Carolin Wirth.

Lese-Zeitreise in die Welt münsterländischer Adelssitze um 1800

Nehmen am Sonntag auf Schloss Senden die Zuhörer mit auf eine Lese-Zeitreise: Carsten Bender und Carolin Wirth.

Eine unterhaltsame Lese-Zeitreise mit dem Schauspielduo Carolin Wirth und Carsten Bender entführt die Zuhörer auf Schloss Senden am Sonntag (20. März) in die Welt münsterländischer Adelssitze um 1800. Tagebücher, Briefe, Gedichte, Rechnungen erzählen, wie sich der Alltag in den Herrenhäusern des Münsterlandes vor etwa 200 Jahren gestaltete.