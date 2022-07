Alte Bleiglasfenster mit leiser Kritik

Die alte Gaststätte Handelshof in Senden ist schon seit Jahren Geschichte. Überlebt haben allerdings vier Bleiglasfenster. Diese hat jetzt der Glaskünstler Georg Aßmann restauriert. Künftig sollen sie im Alten Zollhaus zu sehen sein.

Die ehemalige Gaststätte mit dem Landhandel Handelshof war in früheren Zeiten ein Treffpunkt der Sendener Bauern. Das an der Einmündung der Bakenstraße auf die Münsterstraße gelegene Gebäude ist vor einigen Jahren abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt worden. Mitglieder des Heimatvereins retteten seinerzeit Fensterflügel mit Bleiverglasungen. Der heutige zweite Vorsitzende des Heimatvereins, Karl Schulze Höping, lagerte die Fensterelemente damals in einer Halle ein.