Altherren danken ihrem „Urgestein“

46 Jahre Obmann, 630 Spiele: Ein Urgestein hat sich aus der Vorstandstätigkeit des VfL Senden zurückgezogen. Bei der Abteilungsversammlung der Altherren im Alten Zollhaus wurde Willi Schäfer mit großem Dank und allen Ehren verabschiedet.

Mit Wehmut blickte der scheidende Abteilungsobmann auf seine Amtszeit zurück und dankte mit „rührenden Worten“ seiner Ehefrau Gitte, die ihm in all den Jahren den Rücken frei gehalten habe, wie der VfL in einer Pressenotiz mitteilt. Gerade in der Anfangszeit habe sie beispielsweise zum Spiel fehlende Mannschaftskameraden per Telefon angeworben. Zu der damaligen Zeit gab es weder WhatsApp noch Internet, so dass jeden Samstag per Wählscheibe der ein oder andere Sportskamerad animiert werden musste, heißt es weiter.

Große Fußstapfen hinterlassen

Zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden wurde Hermann Malkemper gewählt, der auch Kapitän der Ü50 des VfL Senden ist. „Der Lange“ hat laut Meinung der Anwesenden die größten Füße, um die Fußstapfen ansatzweise ausfüllen zu können, die Willi Schäfers hinterlassen habe.

Nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit trat auch Ludger Rott von seinem Amt als zweiter Vorsitzender zurück. Auch hier, um Platz für die nächste Generation zu machen. Nachfolger wurde Hendrik Erkmann aus dem Bereich der Ü32.

Bei den weiteren Wahlen wurde Detlev Suttrup als Kassierer einstimmig wiedergewählt. Als Vertreter fungiert Christoph Aundrup. Zu Kapitänen der Mannschaften sind Michael Hauschopp (Ü32) und Hermann Malkemper (Ü50) wiedergewählt worden.

Auch der Kassenbericht durch Detlev Suttrup war Teil der Tagesordnung. Auf Vorschlag aus der Teilnehmerrunde wurde einstimmig entschieden, einen einmaligen Betrag in Höhe von 1019,38 Euro (angelehnt an das VfL-Gründungsjahr 1938) an die Aktion Lichtblicke für die Ukraine-Hilfe zu spenden.

Um den Zusammenhalt der Altherren nach den zwei „ausgefallenen“ Jahren wieder aufleben zu lassen, veranstaltet die Abteilung einen „Kick in den Mai“ mit Mix-Turnier am 30. April (Samstag) um 15.30 Uhr am Sportpark. Hierzu sind alle Mitglieder sowie Interessierte willkommen.