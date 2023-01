„Am coolsten sind die Einsatzübungen“

Neben den Feuerwehr-Nachwuchskräften begrüßte Jugendfeuerwehrwart Nils Falk auch die Leiter der Löschzüge Senden und Ottmarsbocholt sowie Wehrführer Gebhard Temme zur Jahreshauptversammlung der Sendener Jugendfeuerwehr. In ihrem Jahresbericht blickte anschließend die stellvertretende Jugendwartin Lena Falk auf den „Neustart“ nach den Pandemiebeschränkungen, der im März 2022 erfolgte. Außerdem erinnerte sie an die Abnahme der Jugendflammen 1 und 2, den Segeltörn auf dem Ijssel- und Wattenmeer sowie den Kreispokal der Jugendfeuerwehren, bei dem das Sendener Team den zweiten Platz belegte.

Zwei Wechsel in die aktive Wehr

Gebhard Temme übernahm anschließend Leon Koch aus Ottmarsbocholt und Linus Jurczik aus Senden in die aktive Wehr. Da die beiden mittlerweile 18-Jährigen das Amt des Jugendsprechers beziehungsweise des stellvertretenden Jugendsprechers innehatten, waren Neuwahlen erforderlich. Neuer Jugendsprecher ist jetzt Joost Volle. Zu seinem Stellvertreter wurde Henning Logermann gewählt. Neuer Schriftführer ist Moritz Middendorf, neuer Stellvertreter ist Jan Meermöller.

Der Schwerpunkt im ersten Halbjahr des Dienstplans 2023 ist der Erwerb des Rettungsschwimmer-Abzeichens. Für Mai kündigten Jugendfeuerwehrwart Nils Falk und seine Vertreter Lena Falk und Tobias Leonard den Besuch einer Berufsfeuerwehr an. Weitere Höhepunkte sind der Berufsfeuerwehrtag im August, das Pfingstzeltlager in Lüdinghausen sowie der Kreispokal in Dülmen. Neu ist in diesem Jahr, dass nach den theoretischen Einheiten praktische Einheiten eingestreut werden, bei denen das Gelernte umgesetzt werden soll.

Warteliste für neue Anwärter

Durch Wechsel in die aktive Wehr werden in den nächsten Monaten drei weitere Plätze in der Jugendfeuerwehr frei, die über die Warteliste aufgefüllt werden. Jugendliche, die Interesse haben, bei der Sendener Jugendfeuerwehr mitzumachen, können sich dennoch bei Nils Falk unter n.falk@feuerwehr-senden.de oder

01 70/2 98 27 88 melden. „Das coolste sind die Einsatzübungen, die sind sehr vielfältig“, erinnert sich Lean-dros Uhlenbrock an eine Übung, bei der ein Brand gelöscht und die Einsatzstelle ausgeleuchtet werden musste. Für Joost Volle war schon als Kind klar, dass er zur Feuerwehr wollte: Bereits mit sechs Jahren ließ er sich auf die Warteliste setzen. „Als dann das Handy klingelte und sie fragten, ob ich noch Interesse hätte, war ich sofort dabei“, erinnert er sich. Aktuell sind 18 Jungen und ein Mädchen Mitglied in der Jugendfeuerwehr.