Anbau: Zeitplan eingehalten – Finanzplan fast auch

Ein Teleskopkran beförderte die Fluchttreppe, deren Einzelteile vor Ort montiert wurden, an die vorgesehene Stelle an der Marienschule.

Bauen im Bestand und im empfindlichen Umfeld: Diese Aufgabe ist an der Marienschule offenbar gemeistert worden. Im April vorigen Jahres begannen die Arbeiten für den Anbau, abgeschlossen wurde die Maßnahme bereits im Dezember. Vom Zeitplan her eine Punktlandung. Angesichts vom laufenden Schulbetrieb in der Grundschule und im benachbarten Gymnasium hatten die Betriebe mit erschwerten Bedingungen zu tun. Christoph Hölling, der das Projekt als Architekt im kommunalen Bauamt betreute, zieht ein positives Fazit: „Die Handwerker haben schnell und gut gearbeitet.“