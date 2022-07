„Andere schaffen das ja auch“

5 Uhr morgens in Bösensell: Während sich die meisten noch einmal genüsslich im Bett umdrehen, schnüren Christin Temme und Jo-Ann Große Kintrup ihre Laufschuhe und starten zu einem Zehn-Kilometer-Lauf – jede Woche zwei Mal, bei Wind und Wetter, immer mit Unterstützung ihrer vierbeinigen Laufbegleiter. Seit Jahren ziehen die Freundinnen dieses Programm durch. Häufig durch einen weiteren Lauf am Wochenende ergänzt.

Ein langgehegter Traum

Doch Jo-Ann Große Kintrup träumt schon lange von einem großen Lauf-Ziel: Sie möchte einen Marathon absolvieren. Christin Temme war stets skeptisch – allerdings nur bis vor kurzem. Jo-Ann Große Kintrup möchte sich 2022 mit 40 Jahren ihren langgehegten Traum endlich erfüllen. In dem schönsten Land, das die gebürtige Südafrikanerin kennt: Island. Christin Temme nahm sich eine kurze Bedenkzeit, dann kam ihr der „Geistesblitz über Nacht“, wie sie sagt. Auch sie entschloss sich die Herausforderung Marathon anzunehmen. Kurzerhand wurden Teilnahme, Flüge und Unterkunft gebucht.

Halbmarathon erfolgreich absolviert

Der 20. August ist für die beiden Bösensellerin der große Tag: Sie gehen beim Reykjavik-Marathon an den Start. Das zwölfwöchige Trainingsprogramm haben sie Mitte Mai begonnen und zwei Wochen Puffer für die Sommerurlaube eingeplant. Nun, einen Monat vor dem großen Event, „läuft es gut“. Zweimal haben sie bereits einen Halbmarathon erfolgreich absolviert, das Lauftraining wird mit anderen Sporteinheiten wie Schwimmen und Radfahren kombiniert.

„Das Training ist echt abwechslungsreich, das hätte ich nicht erwartet“, berichtet Christin Temme. Doch das straffe Vorbereitungsprogramm fordert auch zeitlich einen entsprechenden Einsatz der Frauen. Ihre Ehemänner unterstützen sie dabei tatkräftig, beispielsweise mit Versorgungsstationen bei längeren Läufen.

Walbeobachtung im Rahmenprogramm

Diese „können auch schon mal langweilig werden“, gesteht Christin Temme. In der Marathonvorbereitung umfasst die weiteste Distanz immerhin 32 Kilometer. Davon lassen sich die Läuferinnen nicht abschrecken. Sie betonen, dass man sich in der Läufer-Community gegenseitig helfe – mit Tipps und Motivation. So einen Zusammenhalt hätten sie noch in keiner anderen Sportart erlebt. „Unter fünf Stunden bleiben“, ist die Wunschzeit der Freundinnen beim Reykjavik-Marathon. Das weitere Rahmenprogramm auf Island, das die Bösensellerinnen schon zusammen bereist haben, steht bereits: Eine Walbeobachtung und der Besuch einer Naturlagune gehören dazu.

14 Grad werden für Mitte August beim Marathon erwartet, eine angenehme Lauftemperatur. „Nach dem letzten Halbmarathon habe ich mich echt gut gefühlt“, ist Christin Temme positiv gestimmt für die große Herausforderung. Jo-Ann Große Kintrup pflichtet ihr bei: „Wir haben ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Das ist ein guter Antrieb.“ Die beiden 40-Jährigen sind zuversichtlich und motiviert, die 42,195 Kilometer beim Marathon erfolgreich zu absolvieren. „Andere schaffen das ja auch“, betonen sie und freuen sich bereits auf die Lauf-Verabredung am nächsten Trainingsmorgen.