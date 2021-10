Angeklagter: „Ich habe eine pädophile Neigung“

Auftakt im Missbrauchsprozess: Ein 49-Jähriger muss sich vor dem Landgericht wegen Kindesmissbrauchs in 15 Fällen verantworten. Er hat freundschaftliche Kontakte zu den Eltern ausgenutzt, um sich an seinen Opfern vergehen zu können.

Vor dem Landgericht Münster muss sich seit Dienstag ein Mann verantworten, der unter anderem in Senden und Ottmarsbocholt Kinder missbraucht haben soll. Womöglich aus Wut über die mutmaßlichen Übergriffe war vor einigen Monaten der Jeep des Mannes an der Gaststätte in Ottmarsbocholt, die seine damalige Ehefrau führte, von Unbekannten in Brand gesetzt worden.