Ängste platzten wie Luftballons

Starke Kindergartenkinder und Erstklässler verließen jetzt fröhlich und stolz die Sporthalle der Davertschule. Die 20 Mädchen und Jungen aus Ottmarsbocholt und je ein Elternteil besuchten den zweitägigen Selbstbehauptungskursus „Kinder stark machen“ des Kinderschutzbundes Rheine, heißt es in einer Pressenotiz.

Dieser Workshop vermittelt Kindern, wie die Gefahr von Grenzverletzung durch eigenes verändertes Verhalten verringert werden kann und wo im Zweifelsfall Hilfe zu erwarten ist. Sie lernen Situationen einzuschätzen, ihren Gefühlen zu vertrauen, ein „Nein“ deutlich zu vermitteln und ihre Körperwahrnehmung und -Behauptung zu stärken, heißt es weiter.

Eigene Grenzen spielerisch erkundet

Aufgeteilt in drei Gruppen durchliefen die Kinder und Eltern die vier Themenfelder „Gefühle“, „Nein sagen“, „Körperwahrnehmung“ und „Mutmach-Spiele“. Mit festem Stand und lautem Nein ließen die Kinder die Turnhalle erbeben. In Ballons zerplatzten Ängste und schlechte Gefühle. Zonen des Körpers und die eigenen Grenzen wurden spielerisch definiert. Das Vertrauen in eigene Fähigkeiten und das Eltern-Kind-Vertrauen wurden auf einem „waghalsigen“ Kletter- Parcours bestärkt. In lockerer Atmosphäre und mit viel spiel, Spaß und Abwechslung konnten sowohl Kinder als auch Eltern mutiger und gestärkt den Workshop beenden.

Die Kontakte zu den Seminarleitern des Kinderschutzbundes hatte der Förderverein des Familienzentrums St. Urban geknüpft, der auch für die Organisation des Wochenendseminar verantwortlich zeichnete. Die Kita St. Urban und der Förderverein teilen sich die Gebühren, so dass die Teilnahme für die Familien kostenfrei war. Die Eltern waren begeistert und die Kinder gefühlt einen bis zwei Köpfe größer nach dieser Veranstaltung. Eine Fortführung in 2024 wird angestrebt.