Anlaufpunkt für 1157 Mitglieder

Mit 1157 Mitgliedern hat sich Blau-Weiß Ottmarsbocholt zum größten Sportverein in der Gemeinde Senden gemausert. Voraussichtlich Ende Oktober wird eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, in der Anfragen von Mitgliedern gebündelt beziehungsweise beantwortet werden sollen.

Mit acht Abteilungen – von A bis V, von Angeln bis Volleyball – ist der SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt die klare Nummer eins in Sachen Sport im Davertdorf. Und auch in der gesamten Gemeinde Senden ist BWO der größte Sportverein, wie der Kreissportbund auf Anfrage bestätigte. 1157 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehören dem Sportclub an. „Wir konnten die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren erfreulicherweise stabil halten“, sagt der neue Vorsitzende Heinrich Freese. Er berichtet im Gespräch mit den WN, dass es in Kürze eine zentrale Anlaufstelle für die Mitglieder geben soll: „Ein Geschäftszimmer in der LVM-Agentur Zumbusch (Neustraße 16) wird jede Woche mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet haben.“

Vorstandsmitglieder werden entlastet

Voraussichtlich schon ab Ende Oktober wird dort Herbert Varelmann Ansprechpartner sein. „Es geht darum, dass wir insbesondere denjenigen, die keinen Computer haben oder nicht alles online erledigen können, einen festen Anlaufpunkt anbieten“, berichtet Heinrich Freese. Außerdem wolle man die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder und Abteilungsleitungen entlasten, indem Anfragen und Anliegen im Geschäftszimmer gebündelt und dann an die verantwortliche Person weitergeleitet werden. „Bislang sprechen Mitglieder oft diejenigen Funktionsträger an, die sie kennen – unabhängig davon, ob sie zuständig sind“, erklärt der Vorsitzende.

Freese war im Januar nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Gabi Schepmann, der aus persönlichen Gründen erfolgt sei, als Nachfolger eingesprungen – zunächst kommissarisch. Jetzt ist der 63-Jährige bei der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung gewählt worden. Der Kriminalbeamte, der seit vergangenem Jahr im Ruhestand ist, war schon als Fußballer („Leider verletzungsbedingt nur bis 24“), danach als Trainer sowie zuletzt acht Jahre als zweiter Vorsitzender eine feste Größe bei BWO.

Aktivitäten sollen forciert werden

Eva Lau wurde zudem als neue Kassiererin gewählt und ist damit Nachfolgerin von Barbara Buchholz. Als Geschäftsführer bestätigt wurde Günter Schrameyer. Für den Posten des zweiten Vorsitzenden fand sich kein Kandidat, so dass dieser vorerst vakant bleibt. Jana Kuhn ist neue Abteilungsleiterin Volleyball und Marco Grube neuer Leiter der Angel-Abteilung. Die Tischtennis-Abteilung hat jetzt ein fünfköpfiges Führungsteam.

„Unser Sportangebot wird in vielen Bereichen gut angenommen“, berichtet Heinrich Freese. Allerdings gebe es beispielsweise bei der Leichtathletik Nachholbedarf – so müssten die Trainingsbedingungen für diese Abteilung verbessert und Nachwuchs, auch im Trainerbereich, gewonnen werden. Auch in der Budo-Abteilung (Judo, Karate etc.) und bei den Kursangeboten – diese Bereiche haben besonders unter den Coronaeinschränkungen gelitten – sollen die Aktivitäten forciert werden. Als weitere Schwerpunkte für die Arbeit nannte der Vorsitzende das neue Umkleidegebäudes, für das der Verein Bauherr ist, und die Neuformierung der Vorstandsarbeit.