Anlaufstelle für das Ehrenamt zieht ins Alte Zollhaus um

Das Büro EhrenWert zieht von der Biete in das Alte Zollhaus an der Münsterstraße um. Ab 11. Januar können dort Vereine und karitative Einrichtungen mit Ehrenamtlichen Kontakte Knüpfen.

Neueröffnung am 11. Januar

Das Team des Büros EhrenWert hat vor den Feiertagen in der Biete die „Koffer“ gepackt. Am 11. Januar (Dienstag) wird die Anlaufstelle für das Ehrenamt im Alten Zollhaus neu eröffnet.

Im neuen Jahr startet das Team des Büros EhrenWert in neuen Räumen. Dazu zogen die Ehrenamtlichen in das frisch renovierte „Alte Zollhaus“ in der Münsterstraße 12 um. Dort sind die neuen Büroräumen im Erdgeschoss zu finden. Das Team ist weiterhin Ansprechpartner für alle, die ehrenamtlich tätig werden möchten, oder nach Unterstützung suchen, teilt die Gemeinde Senden mit.

Team ist stetig gewachsen

Vor fünf Jahren hatte Bürgermeister Sebastian Täger im Rahmen des Maifests das Büro EhrenWert in der Biete eröffnet. Damals war Susanne Espenhahn noch alleinige Ansprechpartnerin für die Vermittlung Ehrenamtlicher und interessierter Unternehmen sowie Organisationen. Seitdem hat sich das Team stetig erweitert. Espenhahn betreut in der Gemeindeverwaltung das Thema Demografie, Ehrenamt und Familienförderung. Seit zwei Jahren ist Marion Niehues mit dabei und seit Oktober auch Marleen Kasselmann.

Im Büro EhrenWert selbst fungieren vier Ehrenamtliche als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Sie bieten grundsätzliche Informationen, helfen bei der Suche nach Möglichkeiten für persönliches Engagement, erfassen Unterstützungsbedarfe. Sie halten außerdem den Kontakt zu Institutionen und Ehrenamtlichen, nehmen Gesuche und Angebote in einer Datenbank, die sogenannte Freiwilligenbörse, auf. Manchmal springen sie sogar schnell selbst ein, wenn kurzfristig Bedarf an Unterstützung besteht, heißt es in der Mitteilung weiter. Für das Engagement erhielten die vier Ehrenamtlichen im Rahmen der Bürgerpreisverleihung 2021 auch schon einen Preis.

Ab dem 11. Januar (Dienstag) ist das EhrenWert-Team im Alten Zollhaus zu folgenden Zeiten erreichbar: dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Nähere Infos unter: www.senden-westfalen.de/ehrenwert.