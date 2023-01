Anstrengen für den Applaus

Zum Karneval in Ottmarsbocholt gehören sie dazu wie Helau und Kamelle: die Dansmüskes. Die Tanzgarden aus dem närrischen Dorf gehen mit hohen Ambitionen und viel Training an ihre Auftritte in der fünften Jahreszeit heran.

Es ist ohrenbetäubend laut in der Turnhalle der Davert-Grundschule. 28 Mädchen zwischen acht und elf Jahren zappeln, schreien und toben, was das Zeug hält. Erst, als Ute Nieländer das Kommando „Alles auf die Positionen!“ gibt, ändert sich die Szenerie schlagartig: In Windeseile sausen die Kinder auf gedachte Markierungen und verharren dort mucksmäuschenstill, bis die Musik beginnt. Und dann zeigen die Mädchen der achten Generation der Dansmüskes, was sie seit dem Sommer gelernt haben.