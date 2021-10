Atmosphäre des Staunens

Beeindruckte durch eine hohe Bandbreite an Illusionen, die sich stets an der Grenze zur Unmöglichkeit bewegten: Zauberkünstler und Vize-Weltmeister Wolfgang Moser.Voller Einsatz für die Zauberkunst: Der Zauberkünstler bezog öfter freiwillige Zuschauer in seine Show ein.

Foto: juw