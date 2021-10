Auch im Alter selbstbestimmt leben

„Für uns ist es ein wunderbares Gefühl zu sehen, wie sich das Gebäude mit Menschen füllt, die hier die Möglichkeit erhalten, auch im Alter ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen“: Bei der Einweihung des „Wohnkomplexes Davert II“ zeigte sich Thomas Kaczmarek, Geschäftsführer der Sozialwerk St. Georg Care gGmbH, hocherfreut, dass die ersten Mieter am Davertweg bereits eingezogen sind. Der Wohnkomplex beinhaltet – wie berichtet – zum einen zwei Pflege-Wohngemeinschaften für jeweils acht Personen, ferner 14 sozial geförderte Wohnungen und eine Sozialstation.

In verschiedenen Führungen konnten sich die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Sebastian Täger, über alle Angebote ausführlich informieren. Gekommen waren auch Mitglieder verschiedener Vereine, Gremien und Netzwerke aus Ottmarsbocholt und Senden sowie Nachbarinnen und Nachbarn, teilt das Sozialwerk St. Georg mit.

Anbindung an vorhandene Angebote

Das Team von Davert II möchte den Mieterinnen und Mietern echte Teilhabe ermöglichen. Damit dies gelingt, setzen die Mitarbeitenden unter anderem auf eine Anbindung an vorhandene Angebote für Freizeitgestaltung, etablierte Netzwerke und nachbarschaftliche Aktionen. Ein weiterer wichtiger Baustein dafür, dass die Menschen mit Assistenz- oder Pflegebedarf vor Ort ein selbstbestimmtes Leben führen können, ist die Sozialstation. Deren Mitarbeitenden sind für die Menschen in den beiden Pflege-Wohngemeinschaften rund um die Uhr erreichbar. Zudem unterstützt der dort angesiedelte Pflegedienst bei Bedarf auch die Mieterinnen und Mieter der 14 weiteren Wohnungen von Davert II sowie die Menschen in den Häusern der Umgebung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei Bedarf schnelle Unterstützung

„In einer alternden Gesellschaft profitieren immer mehr Menschen von der Option, im Bedarfsfall eine schnelle und adäquate Unterstützung in greifbarer Nähe zu haben“, betonte Wolfgang Meyer, Vorstand im Sozialwerk St. Georg. „Uns ist es wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, so zu leben, wie er es sich vorstellt.“ Ziel sei es stets, die Lebensqualität zu steigern und die angebotenen Assistenzleistungen auf die Situation und die Wünsche des Einzelnen abzustimmen. Dass ein solcher Wohnkomplex eine Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels sein könnte, erklärte auch Bürgermeister Sebastian Täger.

Abgerundet wurden die Eröffnungsfeierlichkeiten mit der Einsegnung durch Pfarrer Zakarias Sago, begleitet von einem Segensgruß, den Pastoralassistentin Monika Wellermann sprach.