Auch Senden testet seine Sirenen

Testen für den Ernstfall: Am Donnerstag (9. März) findet der landesweite Warntag statt. Um 11 Uhr werden in allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Sirenen und weitere Warnmittel getestet. Auch in Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt werden dann die Sirenen zu hören sein.

Auch in Senden werden die Sirenen getestet.

Die Gemeinde weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Sirene in Senden gegebenenfalls nicht flächendeckend zu hören sein wird – eine entsprechende Nachrüstung sei bereits in Planung und soll noch im Frühjahr umgesetzt werden.

Ein besonderer Fokus wird auf der Verwendung von „Cell Broadcast“, dem neuen Warnmittel des Bundes, liegen. Dabei werden Test-Warnmeldungen über das Mobilfunknetz auf die Smartphones der Nutzer versendet.

Von dem neuen „Cell-Broadcast-System“ verspricht sich der Bund, Warnungen schneller, zielgenauer, einfacher und datensparender verschicken zu können. Das System eigne sich deshalb besonders gut für Notfälle. Die Übersendung der Nachricht erfolge anonym, für den Erhalt der Warnmeldungen müsse sich niemand extra registrieren, so die Gemeinde in der Pressemitteilung. Allerdings könnten nicht alle Handys diese Meldungen empfangen, und es könne sein, dass Einstellungen am Smartphone angepasst werden müssten.