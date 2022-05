Auf dem Fahrrad geht es richtig rund

Das traditionelle Sendener Maifest wird am Sonntag (8. Mai) um einen Fahrrad-Aktionstag bereichert. Dazu gehören ein Looping-Bike sowie ein Parcours für Hochräder zum selber Ausprobieren. Die RVM bietet kostenlose Busfahrten und einen Shuttleverkehr an.

Nicht nur viele Sendener fiebert dem Maifest entgegen. Auch etliche auswärtige Radfahrerinnen und Radfahrer freuen sich schon auf das kommende Wochenende (7. und 8. Mai). Denn dann findet im gesamten Sendener Ortskern das traditionelle Fest statt, das dieses Mal um den sogenannten Radaktionstag des Kreises Coesfeld bereichert wird. Aus diesem Grund kommen Radfahrgruppen aus dem Kreisgebiet am Sonntag (8. Mai), die sich besonders auf die Rad-Aktionsfläche an der Münsterstraße im Schatten der Laurentiuskirche freuen. Dort befinden sich am Sonntag unter anderem ein Looping-Bike sowie ein Parcours für Hochräder zum selber Ausprobieren, heißt es in einer Pressenotiz der Verwaltung.

Party mit Top-40-Band

Los geht das von der Gemeinde Senden und dem Gewerbeverein veranstaltete Maifest schon am Samstag (7. Mai). Auf dem Parkplatz Mertens wird wieder eine große Bühne stehen. Dort bestreiten Kinder der dritten und vierten Klassen der Sendener Grundschulen mit der Spielshow „1, 2 oder 3“ ab 16 Uhr den Auftakt. Im Anschluss gibt´s gegen 19 Uhr eine Familien-Zaubershow mit Michael Sondermeyer. Die abendliche Party beginnt dann mit der Top-40-Band „Undercover“ ab 20 Uhr.

Am Sonntag geht es dann richtig rund: Viele Geschäfte im Ortskern sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Maifest beginnt dabei bereits um 11 Uhr mit vielen Ständen, einem Kinderflohmarkt und zahlreichen Attraktionen. So steht das Alte Zollhaus allen Interessierten erstmals zur freien Besichtigung offen – im großen Saal unter dem Dach richtet der Heimatverein eine Kaffeestube ein. Auf dem Platz zwischen Zollhaus und Kirche befindet sich die große Fahrradaktions- und Infofläche. Viele Mitmachspiele für Kinder und Erwachsene befinden sich auf der Münsterstraße. Auf der großen Bühne auf dem Parkplatz Mertens wird ab 11.30 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit vielen Sendener Aktiven geboten. Die Gäste erwartet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik und Kleinkunst im gesamten Ortskern, versprechen die Veranstalter.

Drei Monate lang kostenlos E-Roller fahren

Auf dem Maifest wird die RVM mit einem Info-Stand vertreten sein. Hier finden Fragen rund um Fahrpläne, Abonnements und Tickets eine Antwort. Zusätzlich haben die Besucher in einem kleinen E-Roller-Parcours die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit zu testen und beim Glücksrad Preise zu gewinnen. Unter anderem winkt eine sogenannte Wild-Card für das kommit-E-Roller-Projekt, mit der die Gewinnerin oder der Gewinner drei Monate lang kostenlos E-Roller fahren darf.