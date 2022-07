Auf den Spuren der erneuerbaren Energien

Die Energie- und Klimakrise ist ein Thema, das zurzeit in aller Munde ist. Der Heimatverein Senden begibt sich auf die Suche nach Alternativen zu Brennstoffen wie Gas und Öl. „An zwei großen Thementagen wollen wir gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürger in Senden eintauchen in die Welt der ,Erneuerbaren‘, so der Heimatverein in einer Pressenotiz.

Stammtische mit Infos und Diskussionsrunde

Die Familie Schulze Bölling aus Ottmarsbocholt hat ihre Unterstützung zugesagt: Zu einem Stammtisch des Heimatvereins am 9. August (Dienstag) um 19 Uhr im Alten Zollhaus sind alle Menschen, die sich für die Energiewende stark machen möchten willkommen, den Ausführungen von Luise Wiens und Johannes Schulze Bölling zu folgen. Mit einer (theoretischen) Präsentation der Biogasanlage und einer Einführung in das Thema „Erneuerbare Energien“ mit anschließender Diskussion starten die Thementage.

Führung durch Biogasanlage

Den zweiten Teil bildet eine Familienfahrradtour mit praktischer Anschauung der Biogasanlage des Hofes Schulze Bölling: Am 13. August (Samstag) sind alle Interessierten – besonders Familien mit Kindern – eingeladen. Alle Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am Alten Zollhaus. Unter sachkundiger Führung geht es, bei einer leicht zu bewältigenden, einstündigen Radtour durch das grüne Senden, zur Biogasanlage des Hofes Schulze Bölling in Ottmarsbocholt. Von 15. bis 16.30 Uhr laden Luise Wiens und Johannis Schulze Bölling ein, die theoretischen Grundlagen nun praktisch zu erkunden. Um 16.30 Uhr findet ein gemütliches Beisammensein für Jung und Alt bei erfrischenden Getränken und „Heimatwurst“ am alten Speicher des Hofes Schulze Bölling statt.

Zum Stammtisch ist keine Anmeldung erforderlich. Zur Radtour am 13. August bittet der Heimatverein um Anmeldung bei Karl Schulze Höping, E-Mail: Post@Architekt-Schulze-Hoeping.de oder Handy/Whats-App

01 73-4 79 09 57, bis zum 10. August. Die Teilnahme am Stammtisch und an der Besichtigung ist kostenfrei, lediglich der Verzehr von Speisen und Getränken wird örtlich abgerechnet.