Aus dem Humor Kraft schöpfen

„Stunksitzung“ mitten im Mai: Am Donnerstag (12. Mai) ist das aus dem Kölner Karneval bekannte Emsemble um 20 Uhr in der Sendener Steverhalle zu Gast – zur „Stunksitzung unplugged“. Mit Biggi Wanninger, Präsidentin der Stunksitzung, sprachen die WN vorab über den Auftritt im Münsterland.

„Stunksitzung unplugged“ am Donnerstag in Senden

Seit 1999 ist Biggi Wanninger Präsidentin der Kölner Stunksitzung, die allerdings in den beiden letzten Sessionen coronabedingt ausfallen musste. Am Donnerstag (12. Mai) kommt sie zusammen mit dem Ensemble um 20 Uhr in die Steverhalle – zur „Stunksitzung unplugged“. Im Vorfeld stand sie in einem Interview Rede und Antwort.

Was dürfen die Gäste der „Stunksitzung unplugged“ in Senden erwarten?

Biggi Wanninger: Seit vielen Jahren gibt es dieses Format schon mit ausgewählten Nummern und Songs aus verschiedenen Stunksitzungen. Unplugged ist allerdings, was die Ausstattung angeht, nicht so opulent wie die Stunksitzung im Kölner E-Werk. Die Nummern haben eher kabarettistischen Charakter und unsere Band ist eine kleine Formation aus drei Musikern, die hervorragend zu diesem abgespeckten Format passen.

Die derzeitige Situation – nennen wir beispielsweise den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und den Klimawandel – ist ja alles andere als lustig. Wie lässt sich dann dennoch eine unterhaltsame Show auf die Beine stellen?

Wanninger: Wir finden es absolut wichtig und richtig zu spielen. Wenn wir uns das verkneifen würden, dann hätte Putin gewonnen. Lebensfreude und Humor sind Quellen, aus denen wir unter anderem die Kraft schöpfen, um diesen schwierigen Herausforderungen irgendwie stand zu halten.

Gleich zweimal musste die Stunksitzung in Köln wegen der Pandemie abgesagt werden. Wie hat das Ensemble diese schwierige Zeit überstanden?

Wanninger: Das war schon hart. Nicht nur für unseren Gemütszustand, sondern auch finanziell. Wir warten immer noch auf das Geld aus dem Sonderfonds zur Übernahme der Kosten für die ausgefallenen Sitzungen. Das könnte sich bis zum Sommer hinziehen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr wieder spielen können – falls uns nicht wieder irgendeine neue Mutante in die Quere kommt. Wir fangen auf jeden Fall Ende August mit den Proben an.

Sie befinden sich in Senden ja quasi im westfälischen Ausland. Gehen Sie dann anders an die Stunksitzung heran?

Wanninger: Warum sollten wir das tun? Es gibt zwar regional unterschiedliche Facetten von Humor, aber humorvolle Menschen lieben jegliche Art von Humor. Und ich gehe davon aus, dass diejenigen, die am Donnerstag unsere Gäste sein werden, unseren Humor mögen.

Karten für die „Stunksitzung unplugged“ sind über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing erhältlich. Außerdem gelten noch die Kabarett-Abos 2021 als Ersatz für eine Storno-Veranstaltung.