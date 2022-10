Ausrufezeichen in Sachen Energie

Mit dem am Donnerstag eröffneten neuem Markt am Grete-Schött-Ring setzt Aldi in Zeiten knapper Energie ein Ausrufezeichen. Eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmerückgewinnungsanlage sorgen dafür, dass der Markt in Senden ohne fossile Brennstoffe auskommt.

Pünktlich zum Herbst und zum nahen Winter tritt Aldi kräftig auf die Energie-Bremse. Mit dem am Donnerstag neu eröffneten Markt am Grete-Schött-Ring setzt der Lebensmittel-Discounter in Zeiten knapper und teurer Energie ein Ausrufezeichen. Dafür sorgt unter anderem eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Sie hat eine Leistung von über 207 kW/Peak und erzeugt den benötigten Strom für den Markt.

Ein weiterer wichtiger Baustein in Sachen Energie ist eine Wärmerückgewinnungsanlage. Sie nutzt die Abwärme der Kühltruhen- und schränke und kann den Markt beheizen. „Daher kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, berichtet Marco Miete, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi, auf WN-Nachfrage. Eine neue Generation von Kühltruhen und -schränken benötige zudem bis zu 15 Prozent weniger Energie.

„Die Erwartungen der Kunden sind heute anders“

Der Neubau entstand innerhalb von nur sieben Monaten an gleicher Stelle wie das Vorgänger-Gebäude aus dem Jahr 2001. Pünktlich zum Ende der Oktoberfest-Saison ging nun auch der vorübergehende Zelt-Verkauf auf dem Parkplatz wie geplant zu Ende.

Filialleiter Björn Heise (2.v.l.) und insgesamt 18 Aldi-Mitarbeiter in Senden Filialleiter Björn Heise (2.v.l.) und insgesamt 18 Mitarbeiter in Senden – im Bild Kevin Renker, Celina Gossenauer und Tanja Siebert (v.l.) – freuen sich, dass der Neubau pünktlich fertig geworden ist. Foto: Thomas Fromme

Nicht nur in energetischer Hinsicht genügte der abgerissene Markt nicht mehr den heutigen Ansprüchen. „Die Erwartungen der Kunden sind heute anders“, berichtet Ralf Stange, Regionalverkaufsleiter für 104 Aldi-Märkte zwischen Senden im Norden und Wuppertal im Süden. So seien statt etwa 800 Artikeln wie im Jahr 2001 mittlerweile 1700 im Sortiment. Deshalb gebe es jetzt mit 1090 statt bisher 800 Quadratmetern deutlich mehr Verkaufsfläche. Zudem gibt es ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren.

Wie der gesamte Einzelhandel sei auch Aldi aktuell von zwischenzeitlichen Lieferengpässen betroffen, berichtet Stange. Derzeit seien etwa Küchentücher aus Zellstoff ein rares Gut.

Ladesäulen für Elektroautos gibt es am Grete-Schött-Ring noch nicht. „Wir prüfen derzeit, welche Märkte wir mit Säulen nachrüsten können“, berichtet Miete. Nach dem Abbau des Zelt-Provisoriums sollen auf dem Parkplatz acht Bäume nachgepflanzt werden, die für den Neubau gefällt werden mussten.

Mit heißen Waffeln und Würstchen für die Kunden feierten die insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Filialleiter Björn Heise mit der Kundschaft die Neueröffnung. Anders als einzelne Märkte, die abends aus Energiespargründen etwas früher schließen, soll es in Senden bei der üblichen Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr bleiben.