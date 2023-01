Auto stehen lassen oder abschaffen

Gemeinde bietet Leih-Lastenräder an

Die Wasserkisten beim Wochenendeinkauf finden darin Platz, ebenso ein, zwei Kinder – mit oder ohne Dach. Was die Zweiräder mit Stauraum dafür prädestiniert, das Auto oder zumindest eine Fahrt damit zu ersetzen. Lastenräder könnten die Umwelt entlasten. Die Gemeinde Senden will den Anreiz verstärken, den durch Mobilität verursachten CO 2 -Fußabdruck zu verringern. Eine Maßnahme besteht darin, der Bevölkerung drei dieser ökologischen Vehikel leihweise zur Verfügung zu stellen. Die Schwelle, die ungewohnten Gefährte auszuprobieren, soll niedrig liegen.