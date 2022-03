Autofahrer nehmen Fuß vom Gas

Eine verdeckte Messung hat ergeben, dass die 20-km/h-Regelung an der Münsterstraße im Bereich der Laurentiuskirche akzeptiert wird.

Zone an der Laurentiuskirche: Tempo 20 wird angenommen

Die maximal erlaubten 20 km/h hat dieses Fahrzeug nicht überschritten. Das zeigt die Anzeigetafel in grüner Schrift. Eine verdeckte Messung hat ergeben, dass die Regelung in diesem Bereich der Münsterstraße akzeptiert wird.

Meistens zeigen die Anzeigetafeln, die aus beiden Fahrtrichtungen in Höhe der Laurentiuskirche an der Münsterstraße angebracht sind, den Autofahrern eine grüne Zahl und einen grünen Smiley. Wenn das so ist, dann ist alles im grünen Bereich – die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h wird nicht überschritten. Das ist für jeden sichtbar.