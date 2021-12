Autorin gibt Einblick in Welt der Falken und des Schreibens

Zum vierten Mal fand in der Geschwister-Scholl-Schule eine Autorenlesung statt – ein Stück Normalität in der Corona-Pandemie. Diesmal war Andrea Rings mit ihrem Buch „Falcon – Gefahr aus der Luft“ zu Gast.

Eine besondere Unterrichtsstunde erlebten jetzt die Siebtklässler der Geschwister-Scholl-Schule: Die Autorin Andrea Rings war dort zu Gast und begeisterte die Realschüler mit ihrer Lesung.

Andrea Rings las aus ihrem Buch „Falcon – Gefahr aus der Luft“ vor und garnierte die Lesung mit Bildern aus einer Falknerei, die sie bei ihren intensiven Recherchen selbst zum Schreiben inspiriert hatten. In ihrem Buch widmet sich Andrea Rings dem sehr aktuellen Thema „Natur und Technik“. Sie erzählt die Geschichte rund um den 13-jährigen Lennart und seinen Falken Cosmo, welche die jungen Menschen schnell in ihren Bann zog, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Gerade die Faszination für Falken sei bei den Schülern deutlich zu spüren gewesen. Viele hätten bereits selbst einmal mit ihren Eltern eine Greifvogelschau besucht und seien von den edlen Tieren fasziniert.

Fotos und Videosequenzen

Andrea Rings, die auch viele Jahre als Umweltberaterin tätig war, ergänzte ihre Lesung durch viele Fotos und auch kurze Videosequenzen, die sie bei ihren Recherchen in der Falknerei aufgenommen hatte. Sie berichtete sehr lebhaft von ihren Erlebnissen, was die Kinder immer wieder aufhorchen ließ. Die Schüler spürten, dass die Autorin bei ihren Büchern ganz nah am Schreibprozess ist, und bekamen so zusätzlich zur Geschichte noch eine Vorstellung von den Tieren und ebenfalls einen lebendigen Einblick in die Arbeit der Autorin.

Schüler waren gut vorbereitet

Aber auch Andrea Rings sei nach der Lesung sehr mit ihrem Publikum der Geschwister-Scholl-Realschule zufrieden gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Schüler waren lebhaft, interessiert und haben viele Fragen gestellt“, hob sie demnach lobend hervor. Vor allem überraschte es sie positiv, dass die Schüler so gut auf die Lesung vorbereitet waren und bereits alles von ihr wussten: „Das erlebe ich immer wieder an dieser Schule und begeistert mich.“

Mit der Lesung von Andrea Rings ging nun die vierte Autorenlesung in der Geschwister-Scholl-Realschule zu Ende. Für die Beteiligten war dies einerseits etwas Besonderes, andererseits aber auch ein Stück Normalität trotz der Corona-Krise.